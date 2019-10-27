Kocaeli Üniversitesi 108 üniversiteden 31’inci oldu

Geçtiğimiz günlerde lisans mezunu veren 108 üniversitenin akademik performansının karşılaştırıldığı sıralamada , ODTÜ Üniversity Ranking By Academic Perfonmance Labratuarı’nın hazırladığı 2019-2020 devlet üniversiteleri arasında, Kocaeli Üniversitesi’nin 31’inci sırada yer aldığı belirtilmişti. Belirtilen sıralamanın gerçek başarıyı temsil etmediğini ifade eden Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu konuyla ilgili eleştiride bulundu.

“3’ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ YAPIN DEMİŞTİK”

Belirtilen sıralamanın gerçeği yansıtmadığını ifade eden DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu; “Lisans mezunu veren 108 üniversitenin akademik performansının karşılaştırıldığı ODTÜ Üniversity Ranking By Academic Perfonmance Laboratuarı’nın hazırladığı 2019-2020 devlet üniversiteleri arasında Kocaeli Üniversitesi 31.sırada yer almıştır. Hatırlatmak isterim; 1.5 yıldır Kocaeli Üniversitesi’nin bünyesinde çok fazla meslek yüksek okulu bulunduğunu, öğrenci sayısının da 90 bine yakın olduğunu ve Kocaeli Üniversitesi’nin bölünerek, 3.üniversitenin Kocaeli’de açılması gerektiğini söylemiştik. Yukarıdaki sıralama Kocaeli Üniversitesi’nin gerçek başarısını göstermemektedir. 3. üniversitenin kentimizde açılacağının müjdesini ve sözünü cumhurbaşkanımız seçim öncesi vermişti. Kocaeli 3.üniversiteyi kaldırabilecek alt yapıya sahiptir. 3.üniversitenin açılması için gerekli çalışmaların biran önce yapılarak Cumhurbaşkanımız’ın verilen sözleri yerine getirilerek, gereği yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.