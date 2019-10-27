MHP’ye 52 genç üye oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Teşkilatı Kartepe ilçesinde üye katılım programında bir araya geldi. Kartepe İlçe Teşkilatı’nda gerçekleştirilen programa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İl Başkan Yardımcısı Sami Acıkök ve Hamza Güloğlu, MHP Kartepe İlçe Başkanı Murat Kalender, Kartepe İlçe Kadın kolları, Kartepe Ülkü Ocakları yönetimi ve MHP’li belediye meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri katılım gösterdi.

Programda MHP teşkilatlarına üye olan 52 gence teşekkür eden İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından Buğra Ayan ve Hamza Arslan’a MHP rozeti takıldı. Teşkilat, üye olan diğer gençlere parti rozeti takdim etti. Programın ardından hem yeni üyeler hem de yöneticiler toplu fotoğraf çekildi.

MHP'ye üye olan isimler;

Hakan Yıldırım, Yıldırım Bekaroğlu, Uğur Aykut, Büşra Önal, Ömer Önal, Erhan Küçük, Fırat Oğuz Yıldırım, Emin Kaya, Arif Gümüş, Burhan Aslan, Samet Bilgin, Ahmet Kapan, Ozan Bekaroğlu, Kamil Çıtak, Yasemin Atabey, Yeşim Çıtak, Cihan Genç, Ahmet Çatan, Fahit Mut, Kamil Mısırlıoğlu, Zekai Akbal, Semih Bahtiyar, Anıl Kalender, Nuri Cancakmak, Kadir Akdemir, Gökhan Kılınç, Onur Yılmaz, Kaan Pehlivan, Cengiz Yılmaz, Furkan Can, Miraç Kara, Metin Kara, Furkan Güneş, Fırat Yıldırım, Gökhan Önal, Emirhan Yılmaz, Emirhan Memioğlu, Fuat Memioğlu, Fuat Memioğlu, Sevda Güngörmez, Mehmet Kılıç, Mustafa Talan, Mehmet Alkan, Ahmet Tanrıverdi, Uğur Avcı, Muhammed Aslan, Hasan Bayrak, Serdar Çavuş, Davut Demir, Erhan Bayrak, İrfan Oğuz Cengizhan, İlker Meral, Hakan Kılıç, Uğur Öktem, Zafer Eyigün