Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:54 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:23 TSİ

MHP’ye 52 genç üye oldu

MHP Kartepe İlçe Teşkilatı’nda gerçekleştirilen üye katılım programında partiye 52 genç üye oldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Teşkilatı Kartepe ilçesinde üye katılım programında bir araya geldi. Kartepe İlçe Teşkilatı’nda gerçekleştirilen programa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İl Başkan Yardımcısı Sami Acıkök ve Hamza Güloğlu, MHP Kartepe İlçe Başkanı Murat Kalender, Kartepe İlçe Kadın kolları, Kartepe Ülkü Ocakları yönetimi ve MHP’li belediye meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri katılım gösterdi.

Programda MHP teşkilatlarına üye olan 52 gence teşekkür eden İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından Buğra Ayan ve Hamza Arslan’a MHP rozeti takıldı. Teşkilat, üye olan diğer gençlere parti rozeti takdim etti. Programın ardından hem yeni üyeler hem de yöneticiler toplu fotoğraf çekildi.

MHP'ye üye olan isimler;

Hakan Yıldırım, Yıldırım Bekaroğlu, Uğur Aykut, Büşra Önal, Ömer Önal, Erhan Küçük, Fırat Oğuz Yıldırım, Emin Kaya, Arif Gümüş, Burhan Aslan, Samet Bilgin, Ahmet Kapan, Ozan Bekaroğlu, Kamil Çıtak, Yasemin Atabey, Yeşim Çıtak, Cihan Genç, Ahmet Çatan, Fahit Mut, Kamil Mısırlıoğlu, Zekai Akbal, Semih Bahtiyar, Anıl Kalender, Nuri Cancakmak, Kadir Akdemir, Gökhan Kılınç, Onur Yılmaz, Kaan Pehlivan, Cengiz Yılmaz, Furkan Can, Miraç Kara, Metin Kara, Furkan Güneş, Fırat Yıldırım, Gökhan Önal, Emirhan Yılmaz, Emirhan Memioğlu, Fuat Memioğlu, Fuat Memioğlu, Sevda Güngörmez, Mehmet Kılıç, Mustafa Talan, Mehmet Alkan, Ahmet Tanrıverdi, Uğur Avcı, Muhammed Aslan, Hasan Bayrak, Serdar Çavuş, Davut Demir, Erhan Bayrak, İrfan Oğuz Cengizhan, İlker Meral, Hakan Kılıç, Uğur Öktem, Zafer Eyigün  

Bugün 10:54 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Karaosmanoğlu, Hürriyet’i haklı buldu mask
Karaosmanoğlu, Hürriyet’i haklı buldu
İYİ Parti’li Filiz Kocaelispor maçında! mask
İYİ Parti’li Filiz Kocaelispor maçında!
Gebze’ye 300 milyon TL’lik yeni bir yatırım daha mask
Gebze’ye 300 milyon TL’lik yeni bir yatırım daha
Binali Yıldırım Kocaeli’ye geldi! mask
Binali Yıldırım Kocaeli’ye geldi!
Gazetecilerin zirveye alınmamasına bir tepki de DSP’den mask
Gazetecilerin zirveye alınmamasına bir tepki de DSP’den
İmamoğlu, Hürriyet' e verdiği sözü tuttu mask
İmamoğlu, Hürriyet' e verdiği sözü tuttu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Yumurtayı kırınca şok oldu! mask
Yumurtayı kırınca şok oldu!
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!.. mask
Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!..
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak mask
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak
Hotelde intihar girişimi! mask
Hotelde intihar girişimi!

GALERİ

Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL