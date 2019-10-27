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Özel Bilgi Küpü Okulları'ndan anlamlı sergi: Bir Ömür Cumhuriyet

Özel Bilgi Küpü Eğitim Kurumları yine ses getiren bir etkinliğe imza attı. Özel Bilgi Küpü Anaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Bir Ömür Cumhuriyet” Sergisi 41 Burda Avm’de dün akşam sergilendi.
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Dün akşam 18.00 civarında açılışı yapılan sergide, Özel Bilgi Küpü Anaokulu miniklerinin yaptığı siyaha boyanmış kolilerden oluşan, üzerinde Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğrafları bulunan bir “Kara Tren”,kağıtlardan yaptıkları Atatürk portresi, kapaklardan oluşan Türkiye haritası ve ebrudan yaptıkları Atatürk portresini sergilendi. Sergi hazırlanırken, Özel Bilgi Küpü Anaokulu öğrencileri hem tarihten bir kesitle Cumhuriyet’in doğuşunu öğrendi, hem de hazırladıkları eserlerle dayanışma, birlik, beraberlik duygularında farkındalık kazandılar.

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!

Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılan programda konuşan Özel Bilgi Küpü Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Kenan Demir; “ Cumhuriyeti var etmek için yoklukta müthiş bir mücadele örneği gösteren başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm ecdadımıza minnettarız. Çocuklarımızı bu heyecanlı gününde yalnız bırakmayan, bu coşkumuza ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen başta Anaokulu kurucu müdürümüz Ayşe Nuray Demir olmak üzere, tüm öğretmenlerime, halkla ilişkiler ekibime ve tüm öğrencilerime teşekkür ederim.” dedi. Konuşmadan sonra Özel Bilgi Küpü Anaokulu 5 yaş öğrencileri, “Atatürk’ün Çocukları” marşını hep bir ağızdan söyledi. Daha sonra sahneye gelen 6 yaş öğrencileri, “Ne mutlu Türk’üm diyene!”, “Muhtaç olduğun kudret damalarındaki asil kanda mevcuttur”, “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” yazılı pankartlar ve flamalar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirip devamında da “ATAM” şarkısını söyledi. 6 yaş “Sevimli Bilginler Sınıfı” miniklerinin yaptığı vals gösterisi tüm izleyenlerden büyük alkış topladı. Velilerin yoğun ilgisi yapılan sergi ve gösteriler, okulun hazırladığı kokteyl ve ikramlıklar ile sona erdi.

Bugün 10:57 TSİ - Eğitim

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