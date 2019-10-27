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 İzmit Türk bayrakları ile donatıldı

İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kent merkezini Türk bayrakları ile donattı.
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İzmit Belediyesi, her milli bayramlardaki olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da Türk Bayrağı ve Atatürk hassasiyetini sürdürdü. Bu kapsamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başta İzmit Belediye Meydanı olmak üzere İzmit Yürüyüş Yolu, Cumhuriyet Parkı, İnönü Caddesi, Hürriyet Caddesi, Alemdar Caddesi, Turan Güneş Caddesi, Leyla Atakan Caddesi, Valilik binası bölgesi ve bir çok nokta Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle kırmızı beyaza büründü.
Kentin dört bir yanını Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle donatılmış halde gören vatandaşlar, milli duyguları tekrardan canlandıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.

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Yorumlar

(1)
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İzmi̇tli̇ - BRAVO FATMA BAŞKAN.HER NEKADAR ENGELEMEYE ÇALIŞSALARDA BAŞARAMADILAR.UNUTMAYALIM,CUMHURİYET GELECEKTİR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ekim 11:49

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