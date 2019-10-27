1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan birliklerimize PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğu, 5 personelin yaralandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."