Özel Bilgi Köprüsü’nde, gezegenlere yolculuk

Bu kez öğrenciler “Gezegenler Projesi” kapsamında bilimsel bir çalışma yaptı. Güneş Sistemindeki gezegenleri birbirleriyle karşılaştırarak uzayda büyülü bir yolculuğa çıkan öğrenciler, işledikleri bu proje sayesinde uzaya giden ilk bilim insanını da tanıdı, hakkında bilgiler edindi.

EĞLENCELİ DERS

Gökkuşağı, Minik Tırtıllar, Güneş ve İpek Böcekleri sınıflarının bu çalışması oldukça eğlenceli geçti. Okulun özel tiyatro salonu bu etkinlik için uzay boşluğu gibi siyahla kaplandı. Üzerlerine çeşitli büyüklüklerde kesilmiş parlak yıldızlar eklendi. Velilerin dr katkılarıyla hazırlanan gezegenler daha sonra Güneşe yakınlıklarına göre sıralandı. Evrenin uçsuz bucaksız boşluğunu andıran bir model oluşturan öğrenciler ardından uzay ve gezegenler hakkındaki bilgileri öğretmenlerinden dinledi. Bu çalışmalarını diğer arkadaşlarıyla da paylaştı.