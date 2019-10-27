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Büyükakın kutlamalara katılamayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 28-31 Ekim tarihleri arasında Strasbourg’da gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Ulusal Heyet Başkanı olarak görev yapacak.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, 28-31 Ekim tarihleri arasında Strasbourg’da gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için ulusal heyet başkanı olarak görev yapacak. Fransa’da yapılacak kongre nedeniyle Cumhuriyet Bayramı törenlerinde yer alamayacak Başkan Büyükakın, “Pazartesi günü yurt dışında Avrupa Konseyinde Türkiye’yi temsilen heyet başkanı olarak gitmek zorundayım. 29 Ekim kutlamalarında maalesef sizlerle birlikte olamayacağım. Ama yüreğim burada, Kocaeli’de olacak” dedi.

“CUMHURİYETİMİZ İLELEBET PAYİDAR OLSUN”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yılı kutlamalarına coşku ve anlam katmak için düzenlenen ‘’Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’’ açılış töreninde ki konuşmasında, “Ülkemizi temsiliyle alakalı görevlerimiz var” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Avrupa Konseyi’nde yerel ve bölgesel kongre toplantısı yapılacak. Türkiye’den 18 tane temsilcisi var. Bizde oranın heyet başkanı olarak katılacağız. Orada olacağımız için sizlerle birlikte olamayacağım. Şimdiden Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

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