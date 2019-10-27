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Kocaelispor'a para cezası geldi

Kocaelispor, geçen hafta deplasmanda oynanan Karşıyaka maçı sonrasında çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK’ya sevk edilmişti.
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Yeşil-Siyahlılara 1000 TL para cezası verildi. TFF’den yapılan açıklamada, “ Kocaelispor Kulübünün, 20.10.2019 tarihinde oynanan Karşıyaka - Kocaelispor TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez
gerçekleştirilmesinden dolayı 1.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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