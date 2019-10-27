BİLNET, Cumhuriyet Bayramı’na hazır

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde de hazırlıklar haftalar öncesinde başladı. İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan, anasınıfından Anadolu ve Fen Lisesi’ne kadar bin 400 öğrenci kapasiteli BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi anasınıfı miniklerinin hazırlıkları ise görülmeye değerdi. Yarın okul bahçesinde bütün sınıfların katılımıyla gerçekleşecek kutlama öncesi anasınıfı öğrencileri minik elleri ve kocaman yürekleriyle günler öncesinden kolları sıvadı, el emeği göz nuru eserleriyle coşkulu bayrama hazırlandı. Atatürk çerçeveleri, fenerler, taçlar, kolyeler yapan, sınıflarını Cumhuriyet kutlamasına yakışır şekilde rengarenk süsleyen öğrenciler oldukça heyecanlıydı.

İZİNDEYİZ ATA’M

Öğretmenlerinin de yardımıyla bayrama hazırlanan minik öğrenciler güzel mesajlar da verdi. Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnet duygularını ifade edip, O’nun izinde olduklarını ve daima olacaklarını belirtti. Minik öğrencilerin hazırladığı çalışmalar yarın kutlamalar sırasında okul fuaye alanı ve karşılama salonlarında sergilenecek.