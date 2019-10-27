Yurdagül: Koton patronuna en iyi yanıtı tüketiciler verecek

Koton mağazalarında çalışan işçilerin Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri (Koop-İş) Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle çok sayıda işçiyi işten çıkardığı, işten çıkarılan işçiler arasında Kocaeli’den de bazı çalışanlar olduğu öne sürüldü. İşten çıkarma gerekçesi “Kriz ve küçülme” olarak gösterilirken, bir diğer yandan işçilerin “kotoncalisanlar” isimli Instagram hesabını takip eden işçilerin paylaşımları beğenmesi sonrasında tespit edilerek de işten çıkarıldığı iddia edildi.

“CEZASINI KESECEKTİR”

20’inci dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül, sosyal medya hesabından Koton hakkında eleştirilerde bulundu. Yurdagül yaptığı paylaşımda, “ 11 bin çalışanı olan KOTON, sendikalaşma çalışmalarının öncüsü 25 çalışanını işten atıyor ve gerekçe olarak da 'markaya hakaret ettiler' diyebiliyor!Gözünü kâr hırsı bürümüş, KOTON patronu çalışanlarının iş akdini feshederken bile dürüst davranmayıp, kamuoyunu yanıltıyor.Sendikal örgütlenme anayasal ve evrensel bir insan hakkıdır, engellenemez! İnanıyor ve umuyorum ki KOTON patronuna en iyi yanıtı, tüketiciler verecek ve cezasını kesecektir!” dedi.