Kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inecek

‘’Kentleşme ve Mutlu Şehir’’ ana gündem maddesiyle toplanan Kartepe Zirvesi-2019, ikinci gününde sözü gençlere verdi. Zirvenin ‘’Gençler Ne Düşünüyor?’’ başlıklı oturumunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli ve diğer illerden gelen üniversite öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin öneri ve görüşlerini dinleyen, gençlerden gelen talepleri alıp, gerekli çalışmaların yapılması için anında talimat veren Başkan Büyükakın, ‘’Mutlu şehir güvenli şehirdir.

Gece 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için arkadaşlarımıza gerekli talimatı veriyorum’’ dedi.

ÖĞRENCİLER MUTLU ŞEHİRE NASIL BAKIYOR

Başkan Büyükakın ile gençlerin buluştuğu forumda, ‘’Öğrencı̇ler, şehı̇rcı̇lı̇k ve mutlu şehrı̇ nasıl tanımlıyor?’’ sorusunun yanıtı aranırken, şehı̇rleşme fenomenı̇nı̇n gelecektekı̇ lı̇derlerı̇nin; çevre, mı̇marlık, endüstrı̇, halkla ı̇lı̇şkı̇ler, şehı̇r planlaması, kent sosyolojı̇sı̇, mutlu şehı̇r ı̇dealı̇nı̇n disı̇plı̇nlerarası bı̇r yaklaşımla ele alınması, şehı̇r algıları ve vı̇zyonları kamuoyuyla paylaşıldı. Foruma katılan öğrencilere önceden şu beş soru yöneltildi; Gençler şehri nasıl algılıyor, beklentileri nelerdir?

Gönüllük adına faaliyetler noktasında gençlerimizin yapabilecekleri nelerdir? Şehrin kültürel ve tarihi mirası konusunda gençler ve yerel yönetimler nasıl bir işbirliği yapabilirler? Şehrin gelecek vizyonu gençlerin katkısıyla nasıl geliştirilebilir? Gençler şehir yönetimine nasıl katılabilirler? Bu katılım şehre nasıl katkılar sağlayabilir?

ÜNİVERSİTE VE KULÜPLERDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

Başkan Büyükakın’ın moderatörlüğündeki foruma öğrenciler Mehmet Ali Akkuş-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Nur Melis Aksu- İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Özge Aslanmirza-Kocaeli Üniversitesi,

Emre Demirbaş-ODTÜ, Özcan Garan-İstanbul Üniversitesi, Salih Soner Güler-Youth Action Leaders, Elif Karapehlivan-Gebze Teknik Üniversitesi, Rana Karayiğit-Let's Do It Platformu, Gülay Kayadibi-Yıldız Teknik Üniversitesi, Mustafa Talha Savaş-Sakarya Üniversitesi, Anıl Altan Sipahi-Mühendis Beyinler Kulübü, Abdullah Can Tekin-Mühendis Beyinler Kulübü, Ceren Yıldız-İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Fırat Melih Yılmaz-Dokuz Eylül Üniversitesi ve Müslüm Yıldız-Kocaeli Üniversitesi görüş ve önerileriyle katıldı.

‘’7/24 AÇIK KÜTÜPHANE İSTİYORUZ’’

Başkan Büyükakın’ın kendilerine yöneltilen sorulara gençlerin yaratıcı katkılar vereceğine inancını dile getiren konuşmasıyla başlayan forumda ilk olarak söz alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Mehmet Ali Akkuş, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan forumda lise öğrencilerini de aralarında görmek istediğini dile getirdi. Akkuş, arkadaşları adına önerilerini şu şekilde sıraladı; ‘’Kocaeli’de 7/24 açık kütüphaneler olmasını istiyorum. Eleştirinin duyulmadığı değil ödüllendirildiği bir şehir talebinde bulunmaktayız. Çocukların hayvanlara dokunarak tanıyabileceği, meyveleri dalından kopararak tanıyabilecekleri bir şehir istiyoruz. Şehirlerimiz çok apartmanlaştı, bunlara ciddi ihtiyacımız var. Otobüs saatlerini takip edebilmek talebimizi iletiyoruz. İnsani koşullarda ulaşım imkanlarından faydalanmak istiyoruz.’’

BAŞKAN’DAN KÜTÜPHANEYE OLUMLU YANIT

Forum boyunca tüm öğrencilerin sözlerini dikkatle takip eden, notlar alan ve idarecilere anında talimatlar veren Başkan Büyükakın, 7/24 kütüphane konusunda adımlar atılacağını, toplu taşıma konusunda ise üzerlerine düşeni yerine getirdiklerini ifade etti.

‘’ÖNERİLERİMİZE DEĞER VERİLMELİ’’

KOÜ öğrencilerinden Özge Aslanmirza, bazı meselelerin uzun yıllardır gündemden düşmediğini, bunun da kendilerinde gençlerin önerilerinin yeterince önemsenmediği duygusunu oluşturduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Aslanmirza, yaşam alanlarının genişletilmesinin yanında gönüllülerin kimlik bilinci taşımaları adına da önemli katkılar sağlayacak projeler geliştirilmesini istedi.

‘’HAYDİ DOĞAYA’’ VE ‘’GENÇ MEKANLAR’’ PROJELERİ

Kocaeli’nin iki denizi ve bir gölüyle doğayla iç içe bir mekan olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, gençlerin doğayı keşfetmelerine vesile olacak “Haydi Doğaya” temalı geziler ile “Genç Mekanlar” projesi kapsamında da mekanı Büyükşehir’in belirleyeceği iç dizaynını gençlerin oluşturacağı alanlar oluşturacaklarını söyledi.

‘’BÜROKRATİK YAPI HIZLANDIRILMALI’’

ODTÜ’den Emre Demirbaş, Kartepe Zirvesi’nde yapılan konuşmaları takip ettikten sonra düşüncelerinin değiştiğini, buradan önemli bilgiler aldığını vurguladı. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Özcan Garan, şehirlerin tarihi dokusunun korunması gerektiğine dikkat çekti. Youth Action Leaders’dan Salih Soner Güler ise doğa sporları konusunda oldukça zengin bir kent olan Kocaeli’de bu yönde projeler geliştirilmesini istedi. Gençlerin uluslararasılaşmak istediğine dikkat çeken Güler, ‘’Yurt dışındaki belediyelere e-posta attığımızda hızlı cevaplar alabiliyorken, Türkiye’deki bürokratik yapı içerisinde buna izin vermeyen bazı sıkıntıların var olduğunu görebiliyoruz’’ dedi.

KENT ARAŞTIRMALARI VE POLİTİKALAR MERKEZİ

Öğrencileri dikkatle dinleyen Başkan Büyükakın, “Zirveden Projeye’’ kampanya başlatarak zirvede konuşulan önerileri hayata geçirebileceklerini aktardı. “Kent Araştırmaları ve Politikaları Merkezi”ni kurduklarını da gençlere ifade eden Başkan Büyükakın, öğrencilerden bu konuda katılımlarınızı beklediklerini vurguladı.

‘’GENÇ İŞSİZLİĞE SON VERİLSİN’’

GTÜ’den Elif Karapehlivan, kent konseylerinde gençlerin oranının artırılmasını istedi, belediyelerin kamu yönetimi konusunda konunun uzmanlarına danışmalarını önerdi, gençlerin ürettikleri fikir ve projelerini ekleyebilecekleri bir proje havuzunun kurulmasını talep etti, genç işsizlik oranının %27’lere ulaştığı günümüzde kent konseylerinde bu işsizliği azaltmak adına projeler üretmesini beklediklerini aktardı.

PROJE HAVUZ PORTALI OLUŞTURULACAK

Gençlerin tüm bu düşüncelerinin kendileri için yol gösterici olduğuna değinen Başkan Büyükakın, ‘’Proje havuzu portalı olsun diye düşünmüştük. Seçim çalışmalarımızda buna da yer vermiştik. Bu konuda arkadaşlarımız çalışıyor, sizler de bu sürece katkı sağlarsanız çok seviniriz. Meclis konusunda da gençlere özel bir meclisin kurulmasını önemsiyoruz. İstihdam konusunda da bir istihdam ofisi kurduk ve çözümler arıyoruz’’ açıklamasını yaptı.

‘’GENÇLERLE YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ YAPSIN’’

Rana Karayiğit, Let’s Do It platformu olarak geri dönüşüm projeleri kapsamında bireylerde bir bilinç oluşturmaya çalıştıklarını, Kocaeli’de de Karamürsel ve Gölcük’te projeler ürettiklerini söyledi, kendisi gibi gençlere, ‘’Gönüllü olmaktan çekinmeyin, sizleri gençlik merkezlerimize bekliyoruz’’ diye seslendi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Gülay Kayadibi de kültür-sanat etkinliklerine erişim imkanına sahip olmak istediklerini, gençler ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini, gençlerin şehir yönetimine katılımları konusunda fikirlerinin alınmasının etkili bir çözüm sağlayacağını vurguladı.

KOCAELİ GENÇLİK MECLİSİ KURULACAK

Gençlerin şehir yönetimine katılımına kendilerinin de büyük önem verdiğini ifade eden Başkan Büyükakın, salonda bulunan idarecilere ‘’Kocaeli’de bir gençlik meclisi kuralım; gençler burada temsil edilsinler ve bu mecliste alınan kararlar neticesinde bize iletilen talepleri belediye meclisinde değerlendirmeye alalım’’ talimatını verdi.

‘’BURASI KOCAELİ’’ HASTAGH’İ AÇILACAK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Nur Melis Aksu’nun akıllı şehir uygulamaları geliştirilmesi konusundaki talebine Başkan Büyükakın, ‘’Bir mobil uygulama yarışması tertip edelim ve gençlerimiz bu doğrultuda sorunlarımızı çözüme ulaştıracak önerilerde bulunmak imkanı bulsunlar’’ önerisiyle karşılık verdi. Sakarya Üniversitesi’nden

Mustafa Talha Savaş, Kocaeli ciddi bir akademik külliyat oluşturduğunu, bununla birlikte sanatsal etkinliklerin de artırılmasını istedi. Bu öneriye bir teklifte yanıt veren Başkan Büyükakın, “Burası Kocaeli başlıklı bir twitter hashtag’i oluşturalım ve gençler bu hashtag’de fotoğraflar paylaşsınlar, Kocaeli ile ilgili şiirler yazsınlar ve paylaşsınlar. Bu yönde bir proje yürütelim’’ dedi.

‘’ULAŞIM SORUNU OLMAYAN ŞEHİR MUTLU ŞEHİRDİR’’

Mühendis Beyinler Kulübü’nden Anıl Altan Sipahi, şehirlerdeki yaşam oranının %80 civarına ulaştığını bunların %19’unun ise gençler oluştuğu bilgisini verdi. Sipahi, ‘’Gençler için mutlu şehir ise, sorunsuz ulaşım imkanları bulabileceğimiz, etkinlik ve faaliyetlerde bulunabileceğimiz şehirdir. Büyükşehir’in Akademi Üniversite ve Kılavuz Gençlik oluşumlarının desteğini görmekteyiz. Ülkemizdeki gençlik merkezlerimizin artırılmasını, kültürel faaliyetlere alan oluşturulmasını istiyoruz’’ önerisinde bulundu.

‘’PART-TİME ÇALIŞMA İMKANI İSTİYORUZ’’

KOÜ’den Müslüm Yıldız, 19 öğrenci arkadaşıyla yaptığı çalışmanın sonuçlarını aktardı. Yıldız, ‘’Özellikle kadın öğrenciler mutlu şehrin güvenli şehir anlamına geldiğini söyledi. Güvenliğin sağlanması halkın mutluluğunu artıracaktır. Ayrıca konserlerin artırılması, öğrencilerimizin ek gelir adına part-time işlerde istihdam edilebilmesini istiyoruz. Kocaeli’nde 72 bin 262 öğrenci bulunmakta. Her şehirden gelen öğrenciler farklı birer kültürel tavır taşımakta. Bu noktada, şehirle öğrencinin buluşturulabilmesi adına adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Staj konusunda da imkanların artırılması gerekiyor’’ önerilerinde bulundu. Başkan Büyükakın, özellikle part-time çalışma konusunda notunu aldığını aktardı.

‘’GÜVENLİ BİR ŞEHİR İSTİYORUZ’’

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Ceren Yıldız, öğrenciler olarak şehirde özellikle güvenlik konusunda yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Bir şehirde mutlu olmanın ilk şartlarından biri olarak güvenliğin başta geldiğini söyleyen Başkan Büyükakın, kadınların gece sokakta güvenle yürüyebildiği bir şehir için çalıştıklarını söyledi. Gençlerden gelen, “Geceleri korkmadan evimize gitmek için istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruz” önerisi üzerine Başkan Büyükakın, gece 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdi.