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Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama her damlasından kanser akıyor!

Amerikalı biyokimyacı Dr.T.Colin Campbell, sütün içerisinde bulunan kazein maddesinin, kanserojen olduğunu belirterek, sütün, tüketmekte olduğumuz en zararlı gıdalardan biri olduğunu söyledi.
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Amerikalı biyokimyacı Dr.T.Colin Campbell, sütün içerisinde bulunan kazein maddesinin, kanserojen olduğunu belirterek, sütün, tüketmekte olduğumuz en zararlı gıdalardan biri olduğunu söyledi. Amerikalı biyokimyacı Dr.T.Colin Campbell, Çin Tıp Akademisi, Cornell Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmayla, tüm ezberleri bozdu.

KANSERLE İLİŞKİSİ KUVVETLİ

Sütün tükettiğimiz en zararlı gıdalardan biri olduğunu söyleyen Campbell, araştırma sona erdiğinde, sütün içerisinde bulunan 'kazein'in, ciddi bir kanserojen madde olduğunu kanıtladı. Araştırması, süt ticaretiyle uğraşanlar tarafından tepki çeken Campbell, "Kazein bugüne kadar kanserle ilişkisi en kuvvetli olan maddelerden biri" diyerek, 'kazein'in vücutta çok yavaş parçalandığına ve parçalanırken vücudun belirli yerlerine zarar verdiğini belirtti.

SÜT KEMİKLERE İYİ GELMİYOR

Kazeinin parçalanmasından "casomorphin" denen madde açığa çıkar ve beyne etki eder. Bu da süt ve süt ürünlerine bağlılığı artırır. 'Casomorphin' denen bu madde, kana karıştığında vücutta eroin etkisi yaratır ve bu da ciddi süt bağımlılıklarına sebep olur.Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de, sütteki kalsiyum kemiklerimize iyi gelmediği, aksine kemik erimesine sebep olduğuydu. Kazein, bir inek sütünün yaklaşık yüzde 90'ını oluşturur ve bu hayvansal protein, vücudumuzda çok fazla asit üretimine sebep olur ve bu da zaman geçtikçe kemikleri eritir.

Mide rahatsızlıkları ve sindirim problemlerine de sebep olduğu açıklanan sütün, kaşıntı ve sivilce oluşumunu da tetiklediği belirtildi.

Bugün 12:35 TSİ - Sağlık

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