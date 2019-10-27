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Kirazlıyalı esnafından yol tepkisi

Körfez Kirazlıyalı merkezde esnaflık yapan vatandaşlar, tırların geçmemesi için bölünen yolun ‘labirent’ haline geldiğini söyledi
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Gazetemizin WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşan Körfez Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi esnafı, kent merkezinde yer alan ve tırların geçişinin engellenmesi için gerçekleştirilen çalışmalar sonucu bölünen yoldan doğan sıkıntılarını dile getirdiler. Yolun aşırı şekilde bölündüğünü belirten esnaflar, çoğu zaman dükkanlara araba ile ulaşımın zor hale geldiğini belirttiler. İş yerlerinin önüne daha önce araç park edebildiklerini söyleyen esnaflar, şu anda böyle bir durumunda söz konusu olmadığını aktardı.

‘MÜHENDİSLİK HATASI VAR’

Tırların yine yola girdiğini ancak u dönüşü yapamadığını belirten esnaflar, tırların dönmek için mahalleye girdiğini ve bu sayede mahallerin de sıkıştığını aktaran esnaflar, bölgeye tır girişinin yasak olmasına rağmen giren tırlara herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını kaydettiler. Yol yapımında mühendislik hatası olduğunu aktaran bölge esnafı, yetkililerin konu hakkında çözüm bulmasını talep ediyor.

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