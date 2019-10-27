Asker selamına tepki gösterdi!

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’nin ilk gününde Türkiye’nin sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat Uluslararası Fuar Merkezi’nde sahne aldı. Yüksek Sadakat hayranları konserde gruba yoğun ilgi gösterirken, konser sırasında binlerce genç Mehmetçiğe selam gönderdi. Bu hareket ve Cumhuriyet’in konserler ve etkinliklerle kutlanmasına Saadet Partisi (SP) Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğu Uslu tepki gösterdi.

“MEHMETÇİĞİMİZ DÜŞMANLA PENÇELİYOR”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uslu, “Mehmetçiğimize konserle selam gönderen Cumhuriyetimizi çılgınca eğlenerek kutlayan sayın Büyükakın ve Büyükşehir yönetimi bilmelidir ki; ne bu Cumhuriyet çalgı çengi ile kurtarıldı ne de Mehmetçiğimiz davul zurna ile vatan müdafaasından düşmanla pençeleşiyor! Eğlenmek için Cumhuriyetimizi ve bizi biz yapan değerlerimizi kullanmadan eğlenin, eğlendirin” ifadelerinde bulundu.