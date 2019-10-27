Karamürsel'de bomba paniği!

Sandığı sokaktan geçerken gören bir vatandaş hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri apartmanın önünde duran ve genellikle mühimmat koymak için kullanılan kilitli sandığın incelenmesi için olay yerine bomba imha uzmanlarını çağardı.

BOMBA İMHA EKİBİ GELDİ

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları sandık çevresinde inceleme yaptıktan sonra sandığı açtılar. Sandığın boş çıkması ile apartman sakinleri ve çevrede bekleyen mahalle sakinleri derin bir nefes aldı.

Geçtiğimiz günlerde yine Karamürsel’de 1 adet lav silahı ve 5 el bombası bulunması sonrası birde mühimmat sandığı bulunması kafalarda soru işareti oluşturdu. Sandığın nereden geldiği ve kim yada kimler tarafından oraya konduğu araştırılmaya başlandı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları boş sandığı araçlarına koyarak incelemek üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.