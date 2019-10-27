Fatih Mahallesi asfalt istiyor

Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesi Arapoğlu Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, gazetemiz WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşarak, mahallerindeki sorunu paylaştı. Buna göre sokaklarındaki logar kapaklarının değiştirildiğini belirten bölge halkı, değişimden sonra sokağın aynı şekilde bırakıldığını ve asfaltlanmadığını söyledi. Başiskele Belediyesi’ne durumu bildirdiklerini, olumlu cevap aldıklarını ancak yolda herhangi bir çalışmaya başlanmadığını belirten mahalle sakinleri, yetkilileri konu hakkında çözüm bulmaya davet etti.