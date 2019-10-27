Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesi Arapoğlu Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, gazetemiz WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşarak, mahallerindeki sorunu paylaştı. Buna göre sokaklarındaki logar kapaklarının değiştirildiğini belirten bölge halkı, değişimden sonra sokağın aynı şekilde bırakıldığını ve asfaltlanmadığını söyledi. Başiskele Belediyesi’ne durumu bildirdiklerini, olumlu cevap aldıklarını ancak yolda herhangi bir çalışmaya başlanmadığını belirten mahalle sakinleri, yetkilileri konu hakkında çözüm bulmaya davet etti.
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Fatih Mahallesi asfalt istiyor
Başiskele Yuvacık’a bağlı Fatih Mahallesi Arapoğlu Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, sokağın logar kapaklarının değiştirilmesinden sonra asfaltlanmadığını belirtti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz