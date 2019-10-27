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İstanbul'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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