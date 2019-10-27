Atılan iki zabıtayı da Büyükşehir işe aldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in işte çıkardığı isimler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınıyor. Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe’nin Büyükşehir’de işe alınmasının ardından Hürriyet’in işlerine son verdiği iki zabıta da Büyükşehir Belediyesi’nde işe alındı. Adem Özay ve Kamil Akgül de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlayacak.
Adem Özay
Kamil Akgül
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz