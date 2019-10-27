Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:47 TSİ- Yaşam G: Bugün 14:50 TSİ

Köseköy Gazi İlkokulu’nda kütüphane açılışı yapıldı

ÇYDD Kandıra Şubesi, Cumhuriyet Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında Köseköy Gazi İlkokulu’na kütüphane yaptı

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

ÇYDD Kandıra Şubesi, Köseköy Gazi İlkokulu’na güzel bir kütüphane açtı. Açılışa ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve yönetim kurulu üyeleri, Değirmendere ÇYDD Şube Başkanı Nuriye Demirer, ÇYDD Kocaeli Onursal Başkanı Gülşen Müstecapoğlu, Yalova Altınova ÇYDD Başkanı Suna Kocaman, Türk Eğitim-İş Şube Başkanı Emine Çalık, Okul Müdürü Okul Müdürü Alpaslan Muti, sınıf öğretmeni Ayşegül Güler, Kartepe Türk-Fransız Kardeşler İlkokul Müdürü Mete Domaç, İzmit Şehit Alper Al Ortaokulu Müdürü İsmail Ünlü ve İzmit Emek Dayanışması İlkokulu Müdürü İsmail Arslan katıldı.

DEREN: BU GİRİŞİMLER ÇOK DEĞERLİ

Açılışta konuşma yapan ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, “Her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrama özel etkinliklerimizi dolu dolu gerçekleştiriyoruz. Köseköy Gazi İlkokulu öğrencilerimize bayram hediyesi olarak okul içerisine kütüphane kurduk. Kitap bağışı yapan destekçilerimize ve emeklerinden dolayı başta Okul Müdürü Alpaslan Bey’e ve tüm okul personelimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu girişimler ilimiz ve ülkemiz adına çok kıymetli, çok mutluyum ve gururluyum” ifadelerini kullandı.

MUTİ: 1500 KİTAP BAĞIŞLANDI

Okul Müdürü Alpaslan Muti de yaptığı konuşmada,  “Yeni okul binası için acil bir ihtiyaç olan kütüphanemizin açılışında emeği geçen katkı sağlayan başta ÇYDD Şube Başkanı Sevim Deren olmak üzere, tüm yardımseverlere teşekkürü borç biliriz. Yaklaşık 1500 kitap bağışı yapıldı. Öğrencilerimiz için çok faydalı olacak bir girişim, uzun süredir merakla bekledikleri kütüphaneye kavuştular. Gelen bağışlar her zaman kabulümüzdür” dedi

Bugün 14:47 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ercan Türel hayatını kaybetti mask
Ercan Türel hayatını kaybetti
Engin Korkusuz hayatını kaybetti mask
Engin Korkusuz hayatını kaybetti
KOÜ'lü öğretim üyesi hayatını kaybetti mask
KOÜ'lü öğretim üyesi hayatını kaybetti
İzmit’in göbeğinde olacak iş değil mask
İzmit’in göbeğinde olacak iş değil
Mehmet Sertbaş vefat etti mask
Mehmet Sertbaş vefat etti
Kaff Group Gayrimenkul’e görkemli açılış! mask
Kaff Group Gayrimenkul’e görkemli açılış!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Yumurtayı kırınca şok oldu! mask
Yumurtayı kırınca şok oldu!
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!.. mask
Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!..
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak mask
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak
Hotelde intihar girişimi! mask
Hotelde intihar girişimi!

GALERİ

Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL