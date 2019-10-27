Köseköy Gazi İlkokulu’nda kütüphane açılışı yapıldı

ÇYDD Kandıra Şubesi, Köseköy Gazi İlkokulu’na güzel bir kütüphane açtı. Açılışa ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve yönetim kurulu üyeleri, Değirmendere ÇYDD Şube Başkanı Nuriye Demirer, ÇYDD Kocaeli Onursal Başkanı Gülşen Müstecapoğlu, Yalova Altınova ÇYDD Başkanı Suna Kocaman, Türk Eğitim-İş Şube Başkanı Emine Çalık, Okul Müdürü Okul Müdürü Alpaslan Muti, sınıf öğretmeni Ayşegül Güler, Kartepe Türk-Fransız Kardeşler İlkokul Müdürü Mete Domaç, İzmit Şehit Alper Al Ortaokulu Müdürü İsmail Ünlü ve İzmit Emek Dayanışması İlkokulu Müdürü İsmail Arslan katıldı.

DEREN: BU GİRİŞİMLER ÇOK DEĞERLİ

Açılışta konuşma yapan ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, “Her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrama özel etkinliklerimizi dolu dolu gerçekleştiriyoruz. Köseköy Gazi İlkokulu öğrencilerimize bayram hediyesi olarak okul içerisine kütüphane kurduk. Kitap bağışı yapan destekçilerimize ve emeklerinden dolayı başta Okul Müdürü Alpaslan Bey’e ve tüm okul personelimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu girişimler ilimiz ve ülkemiz adına çok kıymetli, çok mutluyum ve gururluyum” ifadelerini kullandı.

MUTİ: 1500 KİTAP BAĞIŞLANDI

Okul Müdürü Alpaslan Muti de yaptığı konuşmada, “Yeni okul binası için acil bir ihtiyaç olan kütüphanemizin açılışında emeği geçen katkı sağlayan başta ÇYDD Şube Başkanı Sevim Deren olmak üzere, tüm yardımseverlere teşekkürü borç biliriz. Yaklaşık 1500 kitap bağışı yapıldı. Öğrencilerimiz için çok faydalı olacak bir girişim, uzun süredir merakla bekledikleri kütüphaneye kavuştular. Gelen bağışlar her zaman kabulümüzdür” dedi