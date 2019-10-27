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Hüseyin Aksoy 29 Ekim'i kutladı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim'i mesaj yayımlayarak kutladı.
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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim dolayısıyla bir mesaj yayımladı;

Saygıdeğer Kocaelililer;

Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip olan yüce milletimizin bayramını, özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi olan Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığı ile vücut bulmuş büyük bir eserdir. Bu eser, sahip olduğu vizyonla daima ileriye bakan, özgüvenini sağlam tutan, heyecan ve şevkle mücadele eden bir milletin bugünkü nesillere en değerli armağanıdır.

İstiklal Savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı “Kurtuluş ve İstiklal” ateşi ile başlayan Milli Mücadelemiz, Cumhuriyet’in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk Milleti’nin ve Devleti’nin varlığı bütün dünyada kabul görerek ebedileşmiştir. Irk, din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü ve modern bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir. Her alanda sahip olduğumuz kazanımları daha ileriye götürmek ve ülkemizi dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “ En Büyük Eserim “ dediği Cumhuriyet ve onun temel prensipleri etrafında toplanarak, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ve çalışma ile mümkün olacaktır.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkemiz, kalkınma ve modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir.

Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde, Türkiye eğitimden sağlığa, sanayileşmeden alt yapıya, siyasetten ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.

Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiye’sini elbirliğiyle inşa edebilmek için bizlere düşen en önemli görev ise, daha çok çalışmak ve özellikle birlik ve beraberliğimizi  korumaktan geçmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, değerli Kocaelili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

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