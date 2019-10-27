Sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti

Darıca’da gece saatlerinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki A.K. evde sinir krizi geçirmesinin ardından eline geçirdiği kesici aletle cinsel organını kesti.

Edinilen bilgilere göre olay dün gece saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K. (30) evde sinir krizi geçirdi. A.K. daha sonra eline geçirdiği kesici bir aletle cinsel organını keserek kendini yaraladı.

Evde bulunan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi A.K.’yı ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken A.K. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.