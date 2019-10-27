Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. 2 yıl önce Emre Partlak ile evlenen Eda Partlak, tek çocukları Eslem Naz'ı emzirdikten sonra beşiğine yatırıp, uyuttu. Bir süre sonra bebek odasına giren Eda Partlak, kızının morardığını görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Eslem Naz’ın, kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu boğulduğunu belirledi.
Polisin yaptığı incelemenin ardından Eslem Naz’ın cansız bedeni, morga götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz