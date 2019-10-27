Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan Türkiye Huzur Güven Uygulaması (2019/5) Kocaeli’de 201 ekip ve 967 personelin katılımı ile dün (26 Ekim) gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA YER DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 10.00-13.00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, kahvehaneler, metruk binalar, park bahçeler; 16.00-19.00 saatleri arasında etkinlik yapılan meydanlar, alışveriş merkezleri, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları çevreleri, toplu taşıma yapılan yerler, havaalanları ve güzergahları; 20.00-22.00 saatleri arasında ise umuma açık yerler, eğlence mekanları ve metruk binalar denetlendi.

ARANAN 18 ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan uygulamalarda 9 bin 984 şahıs sorgulanırken; dolandırıcılık, kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan aranan 18 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında vize ihlali gerekçesiyle idari işlem yapılırken, 1 şahsa su ürünleri kanununa muhalefet suçundan bin 380 TL idari para cezası uygulandı. Bir diğer yandan 12 tekne, 251 park, metruk bina ve umuma açık iş yeri kontrol edilirken 2 iş yerine işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığından tutanak tanzim edildi.

Denetimde ayrıca 357 araç kontrol edilirken 17 araç sürücüsüne toplam 8 bin 534 TL para cezası uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü söz konusu uygulama hakkında yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde huzur ve güveni tesis etmek üzere uygulamalarımız kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerinde bulundu. eli genelinde denetim gerçekleştirdi.