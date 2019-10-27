Yücel Alpay Demir’den İzmit Belediyesi’ne tepki

İzmit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında müze-sergi konseptinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının ve özel eşyalarının yer alacağı Atatürk Müzesi, Kocaeli’de ilk kez 28 Ekim tarihinde İzmit’te İzmit Gar Binası’nda saat 13.30’da açılışı gerçekleştirilecek. Söz konusu etkinlik ile ilgili İzmit Belediyesi tarafından yapılan duyuruda Atatürk’ün vefatında önce son kez kahvesini içtiği fincan, telvesiyle ziyaretçilere sunulacağı bildirildi. Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir müzede sergilenecek kahve fincanı ve telvesi duyurusuna tepki gösterdi.

“KÜÇÜMSEYİP BÖYLE İŞLER YAPMAK DAHA KOMİKTİR”

Demir söz konusu sergiyle ilgili yaptığı açıklamada,” Bence, Atatürk diyor ki: ‘Beni görmek demek, beni anmak demek! Elit bir azınlık ile son içtiğim kahve fincanıma bakıp duygulanmak demek değildir. Fikirlerimi ve duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız ve siz de aynı duygularla halkınızın tamamına hizmeti ülkü ediniyorsanız bu kafidir. Diğer yaptıklarınız; şeyhlerinin tespih tanelerine dokunup ayak izini öpüp ipinin ucunu tutup iman tazelediğini düşünenler ile benzer elit azınlıklarla dini geziler düzenleyenlerin yaptığı ile aynı şeydir. Hatta onları "küçümseyip" böyle şeyler yapmak daha da komiktir’ ifadelerinde bulundu.