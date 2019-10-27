Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:10 TSİ- Spor G: Bugün 17:21 TSİ

Darıca, asla pes etmek yok!..

Geçtiğimiz yıl 10 yıllık aradan sonra yeniden 2.Lig’e çıkan ve hemen sezon sonunda paraşütsüz olarak 3.Lig’e geri dönen ‘Siyasi kurban’ Darıca G.B. A.Ş., bu sezon da fırtına gibiydi, ama cumartesi günü evindeki maçta gaz kesti

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Geçtiğimiz yıl 10 yıllık aradan sonra yeniden 2.Lig’e çıkan ve hemen sezon sonunda paraşütsüz olarak 3.Lig’e geri dönen ‘Siyasi kurban’ Darıca G.B. A.Ş., bu sezon da fırtına gibiydi, ama cumartesi günü evindeki maçta gaz kesti

‘BAYRAM’ ZEHİR OLDU!..

Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız şu günlerde, 8’nci galibiyetini alarak çifte bayram yapmak isteyen Darıca’ya, Bayrampaşa ‘dur’ dedi. 9 maçta 7 galibiyet 2 yenilgiyle, beraberlik almadan haftaya lider giren Darıca, ilk beraberlik acısını hem de iç sahada tattı, hem de Karacabey’e liderliği kaptırdı. Özgür Vurur’un tam bir disiplin altında sahaya sürdüğü takım 90+4’de yediği gole engel olamayınca, bir anda zirveden indi.

İKİ GÜN İZİN VERİLDİ

Bayrampaşa ile 1-1 berabere kalarak seriyi bozan Sarı Yeşilliler, iki gün izin yapıyor. Yarından itibaren çalışmalara yeniden başlaşacak takım, pazar günü Somaspor deplasmanına çıkacak. Karacabey Belediyespor ise Batman Petrol’u 4-1 yenerek zirveye kurulurken, 23 puana yükseldi ve rakibine bir puan da fark attı. 22 puanlı Darıca, Ege’de terlerken, 4’üncü sıradaki rakibinin de 19 puanı bulunuyor. Karacabey Belediyespor ise 1954 Kelkit deplasmanına çıkacak. Kelkit ekibi 8 puanda ve zor günler yaşıyor.

Bugün 17:10 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaelispor-Erbaaspor(BİTTİ)(2-0) mask
Kocaelispor-Erbaaspor(BİTTİ)(2-0)
Muhteşem dönüş! “2-0” mask
Muhteşem dönüş! “2-0”
Kocaelispor'un efsane kalecisi dostlara selam yolladı mask
Kocaelispor'un efsane kalecisi dostlara selam yolladı
Kocaelispor - Erbaaspor maçı CANLI İZLE (26.10.2019) mask
Kocaelispor - Erbaaspor maçı CANLI İZLE (26.10.2019)
Selahaddin Dinçel: Üçüncüde nasip oldu mask
Selahaddin Dinçel: Üçüncüde nasip oldu
Batu'lu Belediye Derince Cizre'de hayata döndü: 2-3 mask
Batu'lu Belediye Derince Cizre'de hayata döndü: 2-3
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Yumurtayı kırınca şok oldu! mask
Yumurtayı kırınca şok oldu!
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!.. mask
Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!..
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak mask
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak
Hotelde intihar girişimi! mask
Hotelde intihar girişimi!

GALERİ

Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL