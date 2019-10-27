Darıca, asla pes etmek yok!..

Geçtiğimiz yıl 10 yıllık aradan sonra yeniden 2.Lig’e çıkan ve hemen sezon sonunda paraşütsüz olarak 3.Lig’e geri dönen ‘Siyasi kurban’ Darıca G.B. A.Ş., bu sezon da fırtına gibiydi, ama cumartesi günü evindeki maçta gaz kesti

‘BAYRAM’ ZEHİR OLDU!..

Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız şu günlerde, 8’nci galibiyetini alarak çifte bayram yapmak isteyen Darıca’ya, Bayrampaşa ‘dur’ dedi. 9 maçta 7 galibiyet 2 yenilgiyle, beraberlik almadan haftaya lider giren Darıca, ilk beraberlik acısını hem de iç sahada tattı, hem de Karacabey’e liderliği kaptırdı. Özgür Vurur’un tam bir disiplin altında sahaya sürdüğü takım 90+4’de yediği gole engel olamayınca, bir anda zirveden indi.

İKİ GÜN İZİN VERİLDİ

Bayrampaşa ile 1-1 berabere kalarak seriyi bozan Sarı Yeşilliler, iki gün izin yapıyor. Yarından itibaren çalışmalara yeniden başlaşacak takım, pazar günü Somaspor deplasmanına çıkacak. Karacabey Belediyespor ise Batman Petrol’u 4-1 yenerek zirveye kurulurken, 23 puana yükseldi ve rakibine bir puan da fark attı. 22 puanlı Darıca, Ege’de terlerken, 4’üncü sıradaki rakibinin de 19 puanı bulunuyor. Karacabey Belediyespor ise 1954 Kelkit deplasmanına çıkacak. Kelkit ekibi 8 puanda ve zor günler yaşıyor.