Çardak risk aldı, gölcük toparlandı

Gölcükspor bir alem. Taner ile Karacabey deplasmanından 4 gol yiyerek dönen takımda bir anda teknik heyetin görevden alınacağı iddia edildi. Hatta Taner Gülleri ‘Ben istifa ettim, yönetim kabul etmedi’ diyerek dobra dobra durumunu ortaya koydu. Ancak başkan Hüseyin Çardak, Taner Gülleri’nin yine arkasında durduğu sözünü tutarak, teknik adama güvendi ve art arda gelen iki galibiyetle haklı olduğunu ispatladı. İç sahada Osmaniye’yi 90’ncı dakikada İsmail Yüksek’in golüyle 1-0 yenip ipten dönen takım, ardından da cumartesi günü Modafen deplasmanında yine 90.dakikada bu kez Barış Kazer’in attığı golle 3 puan alıp, ikide iki yaptı ve bir anda orta sıralara yükseldi.

ŞİMŞEKLER, HALİDE EDİP’İ AĞIRLAYACAK…

Gölcükspor, iki günlük iznin ardından yarından itibaren Halide Edip Adıvar iç saha maçı için hazırlıklara başlayacak. Rakibini pazar günü evinde ağırlayacak Kırmızı Siyahlılar, halen 13 puanla 10’ncu sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi Halide Edip takımı ise cumartesi günü iç sahada Malatya Yeşilyurt ile 1-1 berabere kaldı. Takım 14 puanla Gölcükspor’un hemen ardında yer alıyor. Yani bu maç bir anlamda 6 puanlık maç anlamına da gelecek. Bu arada gazetecilerin telefonlarına çıkmayan ve ‘Küs’ olan teknik adam Taner Gülleri’nin bu durumu, birlik ve beraberliğin olması gereken bu ortamda, camiada yadırganıyor.