Derince, olacak, olmalı, istiyoruz!..

Talip Yeşilyurt’tan sonra Baturman ile iç sahada Fethiye şoku yaşayan Belediye Derincespor, 3.Lig 2.Grup’ta Cizre deplasman galibiyetiyle toparlandı. Bülent Baturman, ikinci maçında ilk galibiyetini deplasmanda elde ederken, takıma dokunduğunu da gösterdi. Haftalardır kazanamayan takım, 3 puanla rahat bir nefes aldı. Belediye derince, 10’ncu maçında 3’üncü galibiyetine ulaşırken, halen 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle de 12 puanda bulunuyor.

TURGUTLU’YU KONUK EDECEK

Kocaelispor ile aynı grupta mücadele veren Belediye Derincespor, pazar günü Turgutluspor’u konuk edecek. Halen ligde 20 puanla lider takipçisinin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Turgutlu, üçüncü sıradaki Kocaelispor’un hemen bir puan üzerinde bulunuyor. Yani hafta sonu oynanacak maçta Belediye Derince’nin efsane Kocaelisporlu Bülent Baturman ile alacağı 3 puan, Kocaelispor için de anlam taşıyor. Hazırlıklar bugün başlıyor.