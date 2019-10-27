Selahaddin Dinçel: Şimdi gerçekten Kocaelisporlu oldum

Kocaelispor ile ilk maçına çıkan ve Erbaa karşısında 2-0’lık ve galibiyet elde eden teknik adam Selahaddin Dinçel maçı değerlendirdi.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Dinçel, eski teknik adam Engin Korukır’a teşekkür etti ve şunları söyledi: 2 gün önce resmi olarak göreve başladık. Takımın sezon başından itibaren belli bir çalışma dönemi oldu ve lig müsabakaları oynadılar. Çok saygı duyduğum Engin hocamın oluşturduğu bu takımda bayrağı artık biz devraldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hafta boyunca takımı Aydın hocamız hazırladı. Sadece 1 günlük süreçte oyuncularımla tanışma ve fikir alışverişinde bulunabildik. Bu ligi, bu ligde neler olabileceğini konuştuk ve maça o şekilde çıktık.

DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Bu maçta biz takımın başında olmasak da iç sahada büyük Kocaelispor taraftarı önünde bu maçın her türlü kazanılacağını düşünüyorum. Tabi maçın geneline bakıldığında pozisyon bakımından zengin bir oyun ortaya koyduk. Biraz daha dikkatli olunsa farklı bir skor elde edebilirdik. Şartlar ne olursa olsun bugün kazanmak ve 3 puanı almak önemliydi. Futbolcularımızı kutluyorum ve 12’inci adama da teşekkür ediyorum.

HAKLI BİR SEVİNÇ

Resmi sözleşmeye imza attım ama Erbaa galibiyeti sonrası gerçekten Kocaelisporlu oldum. Karşılaşma sonrası yaşanan sevinci normal karşılıyorum. Çocuklarım taraftarlarla birlikte bütünleştiler ve haklı bir sevinç yaşadılar. Biz bu maçı artık geride bıraktık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Alemdağ karşılaşmasına konsantre olacağız.