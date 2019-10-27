Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:20 TSİ- Spor G: Bugün 17:23 TSİ

Selahaddin Dinçel: Şimdi gerçekten Kocaelisporlu oldum

Kocaelispor ile ilk maçına çıkan ve Erbaa karşısında 2-0’lık ve galibiyet elde eden teknik adam Selahaddin Dinçel maçı değerlendirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor ile ilk maçına çıkan ve Erbaa karşısında 2-0’lık ve galibiyet elde eden teknik adam Selahaddin Dinçel maçı değerlendirdi.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Dinçel, eski teknik adam Engin Korukır’a teşekkür etti ve şunları söyledi: 2 gün önce resmi olarak göreve başladık. Takımın sezon başından itibaren belli bir çalışma dönemi oldu ve lig müsabakaları oynadılar. Çok saygı duyduğum Engin hocamın oluşturduğu bu takımda bayrağı artık biz devraldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hafta boyunca takımı Aydın hocamız hazırladı. Sadece 1 günlük süreçte oyuncularımla tanışma ve fikir alışverişinde bulunabildik. Bu ligi, bu ligde neler olabileceğini konuştuk ve maça o şekilde çıktık.

DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Bu maçta biz takımın başında olmasak da iç sahada büyük Kocaelispor taraftarı önünde bu maçın her türlü kazanılacağını düşünüyorum. Tabi maçın geneline bakıldığında pozisyon bakımından zengin bir oyun ortaya koyduk. Biraz daha dikkatli olunsa farklı bir skor elde edebilirdik. Şartlar ne olursa olsun bugün kazanmak ve 3 puanı almak önemliydi. Futbolcularımızı kutluyorum ve 12’inci adama da teşekkür ediyorum.

HAKLI BİR SEVİNÇ

Resmi sözleşmeye imza attım ama Erbaa galibiyeti sonrası gerçekten Kocaelisporlu oldum. Karşılaşma sonrası yaşanan sevinci normal karşılıyorum. Çocuklarım taraftarlarla birlikte bütünleştiler ve haklı bir sevinç yaşadılar. Biz bu maçı artık geride bıraktık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Alemdağ karşılaşmasına konsantre olacağız.

Bugün 17:20 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaelispor-Erbaaspor(BİTTİ)(2-0) mask
Kocaelispor-Erbaaspor(BİTTİ)(2-0)
Muhteşem dönüş! “2-0” mask
Muhteşem dönüş! “2-0”
Kocaelispor'un efsane kalecisi dostlara selam yolladı mask
Kocaelispor'un efsane kalecisi dostlara selam yolladı
Kocaelispor - Erbaaspor maçı CANLI İZLE (26.10.2019) mask
Kocaelispor - Erbaaspor maçı CANLI İZLE (26.10.2019)
Selahaddin Dinçel: Üçüncüde nasip oldu mask
Selahaddin Dinçel: Üçüncüde nasip oldu
Batu'lu Belediye Derince Cizre'de hayata döndü: 2-3 mask
Batu'lu Belediye Derince Cizre'de hayata döndü: 2-3
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Yumurtayı kırınca şok oldu! mask
Yumurtayı kırınca şok oldu!
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!.. mask
Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!..
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak mask
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak
Hotelde intihar girişimi! mask
Hotelde intihar girişimi!

GALERİ

Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL