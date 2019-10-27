41 burda’da kahve festivali coşkusu

Kocaeli ve bölge halkına düzenlediği etkinliklerle özel deneyimler yaşatan 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), vatandaşları dünya kahveleri ile buluşturdu. Bu kapsamda düzenlenen ‘Kahve Burda Fest’ de başladı. 2. kez düzenlenen ve dün sona eren festival kapsamında, dünyaca ünlü kahve markaları alışveriş merkezinde stant açtı. Festival kapsamında vatandaşlar çeşitli etkinliklerle duyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

BİRÇOK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

‘Kahve Burda Festivali’nde cumartesi akşam saat 19.30’da Bülent Ortaçgil, dün saat 19.30’da ise Evrencan Gündüz heyecanı yaşandı. Bülent Ortaçgil ve Evrencan Gündüz, şarkıları ve sahneleri ile 41 Burda AVM ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. Kahve Burda Festivali ile 41 Burda AVM, dünya kahvelerinin lezzetleri, kültürel dans gösterilerini, interaktif ödüllü yarışmaları, çocuk ve yetişkin atölyeleri, t-shirt tasarımları, DJ Murat Uyar ile Silent Party, kahvenin hikayesi sinema gösterimi, konserler ve daha pek çok keyifli aktiviteyi Kocaelilerle buluşturdu.