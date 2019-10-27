CHP’li gençler ‘kadına şiddete dur’ diyecek

CHP Gençlik Kolları’nın İzmir’deki kampına katılan CHP Darıca Gençlik Kolları üyesi Burcu Başer ve CHP’li gençlerde proje üretilmesi istendi. Bunun üzerine düşünen ve hayata geçirecekleri projeyi kararlaştıran CHP’li gençler, ‘Durmayacak’ adlı projeleri ile kadına şiddetin önlenmesi için çalışacak. Projeleri hakkında bilgi veren CHP Gençlik Kolları Üyesi Beşer, “Bizim projemizin çıkış amacı; Kadına yönelik şiddetin gün sonunda unutulması. Kadına yönelik şiddetin ve istismarın unutulmaması için ‘Durmayacak’ adlı bir proje geliştirdik. Projede; CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, CHP Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak, Doğukan Altıparmak, Yiğit Savaşer, Baran Yıldırım ve ben varım. Proje Danışmanlığımızı Genç Düşünce Enstitüsü Başkanı Murat Can Işıldak yürütüyor” dedi.

“ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Projenin hayata geçirilmesi noktasında çalışmalara başladıklarını belirten Beşer, “İzmir’den Kocaeli’ne döndüğümüzde çalışmalarımıza başladık. Belirlediğimiz bölgelerde mahallelerin muhtarlarını ziyaret ettik. Muhtar ziyaretlerimizin ardından ev ziyaretlerimizi de gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizde bir de anket yaptık. Bu anketlerde şiddete uğrayan kadınların bir kısmı yasalara güvenmiyor bir kısmı da bilinçsiz ve sesini duyuramamaktan korkuyor. Biz kitlesel bir dayanışma olmadan asla bir yere varamayacağımıza inanıyoruz. Artık kadının daha çok konuşulması lazım” diye konuştu.

“GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIK”

Proje ile ilgili çalışmalara başladıktan sonra güzel geri dönüşler aldıklarını kaydeden CHP’li Beşer, “Yaptığımız anketlerin ardından Kocaeli Üniversitesi’nde bir stant açtık. Öğrencileri bilgilendirdik, gençlerden de çok güzel dönüşler aldık. İl Gençlik Kolları Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız, İl Başkanımız bizlere çok destek oldular bu süreçte. Projemizi Ankara’da anlatmaya gittiğimizde de CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Haydar Akar bizleri çok güzel karşılayarak projemize çok destek oldu. CHP Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan da bu süreçte yanımızda olarak bizlere destek oldu. Bizlere destek olan herkese buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.