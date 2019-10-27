Yamen’den Karaloğlu’na ziyaret

Bu yıl 10.’su düzenlenen YÖREX Antalya Yöresel Ürünler Fuarına katılan Kocaeli heyeti, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen öncülüğünde Kocaeli’yi yakından tanıyan Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Samimi buluşmada Vali Karaloğlu’na; İzmit’in pişmaniyesi, Pişmaniye Kolonyası ve Gebze Çöreği hediye edildi. Ziyaretten memnun kalan Vali Karaloğlu öğleden sonra Kocaeli standına gelerek iade-i ziyarette bulundu.

HALI DOKUMA TEZGÂHI

81 ilin katılım gösterdiği 10. Antalya Yörex Fuarında Vali Münir Karaloğlu eşi Sevim Hanım ile birlikte ilk olarak Hereke Han Halı tarafından getirilen halı dokuma tezgâhına geçti. Karaloğlu’nun eşi Sevim Hanım, Süheyla Sarıyoldaş ile birlikte ipek halı tezgâhına oturdu. Ardından Karaloğlu’da aynı şekilde halı dokuma tezgâhına geçerek bu işteki başarısını gösterdi. Kocaeli stant gezisi bununla kalmadı.

PİŞMANİYE STANDI

İzmit’in meşhur pişmaniyesinin tanıtıldığı, pişmaniye tezgâhına geçen Vali Karaloğlu, pişmaniyeleri tek tek fincanlara doldurdu. Büyük ilgi gören bu buluşma daha sonra yine Gebze Ticaret Odası öncülüğünde getirilen Gebze’nin meşhur çöreğinin tanıtıldığı standın gezilmesiyle devam etti. Burada çöreğin tadına bakan Vali Karaloğlu, ekmeğin kokusu ve ağızda bıraktığı damak tadına adeta hayran kaldı. Daha sonra gerçekleşen sohbette Kocaeli’ye bol bol selam gönderildi.