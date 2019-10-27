Yelken Kafe’de çölyak hastalarına özel menü

Glutensiz besinler alarak hayatlarını sürdüren çölyak hastaları için Derince Belediyesi bünyesindeki Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda özel bir mutfak hazırlanması talimatını veren Başkan Aygün, müjde niteliğindeki yeni uygulamayı çölyak hastaları ile bir araya geldiği programda duyurdu. Bu kapsamda Başkan Aygün, Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda glutensiz besinlerden oluşan özel menüler eşliğinde hazırlanan akşam yemeğinde Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ailesiyle bir araya geldi.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Programda bir konuşma yapan Başkan Aygün, “Hayat glutensiz de güzel diyerek çölyak hastalığına yönelik başlattığımız farkındalık çalışmasını ilçemizde yaygınlaştırıyoruz. Yeni uygulama ile birlikte sadece Derince’de değil Kocaeli genelinde herhangi bir noktadan Yelken Kafe’ye gelmek isteyen çölyak hastaları önceden sipariş vererek, ücreti mukabilinde diledikleri menüyü oluşturma imkanı bulacak” dedi. Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği yönetimi ve aileler de uygulama dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.