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Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans mezuniyet coşkusu

Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi gören 220 öğrenci, diplomalarını alarak, alanlarında yeni bir seviye atlamanın mutluluğunu yaşadı
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Sabancı Üniversitesi; Bilişim Teknolojileri, Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Veri Analitiği, Finans, Siber Güvenlik, Yönetim, Profesyoneller İçin Yönetim, Yöneticiler İçin Yönetim (Executive MBA) programlarından bu yıl 220 mezun verdi. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da mezuniyet töreninde bir konuşma yaparak, profesyonellere seslendi. Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi’nin öğretime başlamasının 20. yılında, Türkiye yükseköğrenimine fark getiren ve uluslararası kabul gören bir kurum haline geldiği söyledi. Güler Sabancı, “20 yıldır hiçbir gün ‘yaptık, bitti’ demedik, sürekli daha iyiyi aradık. Sürekli daha iyiyi aramak, sürekli geleceğe bakmak, yeni yirmi yılları düşünmek bizim DNA’mıza işledi” dedi.

“DEĞİŞİYOR VE GELİŞİYORUZ”

Sabancı Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana toplum ve iş dünyasının yanında olmaya çalıştığına dikkat çeken Sabancı, “Gelişen dünyayı, dünyadaki gelişen akımları en yakından izleyen, ihtiyaçları eğitim programlarına aktaran bir kurum olmaya çalışıyoruz. Sabancı Üniversitesi’ni özel kılan yapısı bize bu esnekliği veriyor” dedi. Bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin sağladığı tüm olanakları kullanarak yeni ve sürdürülebilir bir öğrenim sistemi oluşturduklarını sözlerine ekledi.

“HEDEF DAHA DA İLERİ”

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici konuşmasında, Sabancı Üniversitesi olarak, son dönemde yaptıkları atılımlarla gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası sıralamalarda en üst noktadaki konumlarını daha da ileri taşıdıklarını söyledi. Lisans düzeyinde Sabancı Üniversitesi’ne katılan öğrencilerin giriş puanlarının, düzenli bir artışla son yılların en üst seviyesine ulaştığını sözlerine ekledi. 2019 itibarı ile birçok alanda ülke çapında en yüksek taban puanı ile öğrenci kabul eden üniversite olmanıngururunu yaşadıklarını belirtti. Sayıları 12 bine yaklaşan mezunların, bugün dünyanın her yerinde, iş dünyasında ve akademik hayatta başarılarını ispat ettiklerinin altını çizdi.

Bugün 17:55 TSİ - Eğitim

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