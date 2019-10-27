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Hyundai Assan’a yeni ödül

Hyundai, iki yılda bir düzenlenen “Hyundai Dünya Teknisyenler Olimpiyatı’nı Güney Kore’de gerçekleştirdi
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Bu yıl on üçüncüsü düzenlenen yarışmaya Türkiye adına İstanbul Hyundai Odak Otomotiv teknisyeni İbrahim Çelik katıldı. Çelik’in gösterdiği başarı ile Hyundai müşterilerinin araçlarının güvenilir ellerde olduğu belirtildi. Toplam 51 ülkeden 66 teknisyenin katılımıyla, Güney Kore’nin başkenti Seul’da gerçekleştirilen yarışmada, İbrahim Çelik elektrik dalında dünya birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu.

5 KATEGORİDE SINAV

Yarışmada dünya klasmanında birinciliği İngiltere, ikinciliği Yeni Zelanda ve Rusya, üçüncülüğü ise Tayvan, Mısır ve Umman temsilcileri kazandı. “Hyundai Dünya Teknisyenler Olimpiyatı’nda katılımcılara Motor İşletim Sistemi, Elektrik Sistemi, Şase Sistemi, Parça Kontrolü gibi pratik kategoriler ve yazılı sınav olmak üzere toplam beş kategoriden oluşan bir sınav uygulandı.

Bugün 17:57 TSİ - Ekonomi

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