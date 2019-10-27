Olmuksan IP’den 120 milyon TL’lik yatırım

Olmuksan International Paper (Olmuksan IP), Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ediyor. Bu yıl 120 milyon TL’yi aşan yatırımları hayata geçiren şirket, yeni markası MForce ile sektörde daha da rekabetçi olmayı hedefliyor. 5 üretim merkezi, 900 civarındaki çalışanı ve 1 milyar TL’yi aşan cirosuyla faaliyetlerine devam eden Olmuksan IP, yeni markası MForce’unlansmanını gerçekleştirdi. MForcelansmanında yatırım tarafında gerçekleştirdikleri hamlelerle ilgili bilgileri paylaşan Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun Hepvar, “İhtiyaçlara yanıt verebilmek üzere özellikle Marmara bölgesinde yüksek baskı kalitesi ve hızlı hizmet olanaklarımıza yönelik yeni yatırımlar yapacağımızı sizlerle paylaşmıştık. Bu sene Türkiye’ye yaptığımız yatırımların toplamı 120 milyon TL’yi aştı. Bunun 90 milyon TL’sini Marmara Bölgesi'ndeki operasyonlarımıza odakladık” dedi.

DAHA RENKLİ OLACAK

Bursa fabrikalarına yaptıkları bu yatırımlar ve MForce markasıyla Olmuksan IP’nin artık daha da renkli hale geldiğinin altını çizen Hepvar, MForce ismini seçmelerinin nedenini şu şekilde anlattı; “Olmuksan IP’nin yeni markasını düşündüğümüzde alametifarikamız olan ‘M’ harfini kullanarak Olmuksan IP’yi vurgulamak istedik. Bu noktada “force” kelimesini 2 anlamda kullandık; birincisi bu markayla kazanacağımız ivmeyi ifade ediyor. İkincisi ise özellikle yeni yatırımımızla kazandığımız tüketiciye direkt dokunan yüksek kaliteli, albenisi yüksek ürün hedefimize işaret ediyor. Özetle; farkımız, saygı duyulan ve güçlü anlamına gelen “forslu” ürünler üretmek.”