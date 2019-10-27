Saadet Körfez’de, yönetimde değişim

Aylık basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun ilk olarak gazeteciler haftasını kutladı ve 3 Kasım’da Ankara’da yapılacak olan Olağan Genel Kurula davet mesajı verdi. Ekonominin gidişatına değinen Coşkun, enflasyon ve fahiş zamları eleştirdi. Belediyelerin 6 ayı doldurduğunu belirten Coşkun, Anıtpark alanının ilçeye yakışmadığını ve bir an önce gerekli düzenlemelerin belediye tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Ardından Coşkun, Saadet Partisi Körfez ilçe yönetiminde yapılan görev değişiklikleri açıkladı.
SAADET KÖRFEZ YENİ YÖNETİM
Teşkilat Başkanı Cüneyt Örgüt
Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Ali Tahtalı
Mahalli İdareler Başkanı Hikmet Aydın
Siyasi İşler Başkanı Abdülkadir kaymak
Seçim İşleri Başkanı Cevat beytekin
Planlama Koordinasyon Hasan Kılıçkaya
Gençlik Kolları Başkanı Vehbi Beytekin
Mali İşler Fatih Sarıdoğan
İlçe Sekreteri İlhan Güneş
Tanıtım Başkanı Vedat Kılıç
Hanım Kolları Başkanı Hayati Doğan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz