Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 18:00 TSİ- Siyaset G: Bugün 18:02 TSİ

Saadet Körfez’de, yönetimde değişim

Saadet Partisi tarafından her ay yapılması planlanan basın toplantılarının ilki Kirazlıyalı Mahallesi Körfez Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. Saadet Partisi Körfez İlçe Yönetimi ve teşkilatın kalabalık olarak katıldığı toplantıda görev değişiklikleri aktarılırken, gündeme dair açıklamalar yapıldı
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Aylık basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun ilk olarak gazeteciler haftasını kutladı ve 3 Kasım’da Ankara’da yapılacak olan Olağan Genel Kurula davet mesajı verdi. Ekonominin gidişatına değinen Coşkun, enflasyon ve fahiş zamları eleştirdi. Belediyelerin 6 ayı doldurduğunu belirten Coşkun, Anıtpark alanının ilçeye yakışmadığını ve bir an önce gerekli düzenlemelerin belediye tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Ardından Coşkun, Saadet Partisi Körfez ilçe yönetiminde yapılan görev değişiklikleri açıkladı.

SAADET KÖRFEZ YENİ YÖNETİM

Teşkilat Başkanı                     Cüneyt Örgüt

Halkla İlişkiler Başkanı           Mehmet Ali Tahtalı

Mahalli İdareler Başkanı         Hikmet Aydın

Siyasi İşler Başkanı               Abdülkadir kaymak

Seçim İşleri Başkanı               Cevat beytekin

Planlama Koordinasyon         Hasan Kılıçkaya

Gençlik Kolları Başkanı          Vehbi Beytekin

Mali İşler                                Fatih Sarıdoğan

İlçe Sekreteri                          İlhan Güneş

Tanıtım Başkanı                     Vedat Kılıç

Hanım Kolları Başkanı           Hayati Doğan

Bugün 18:00 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Karaosmanoğlu, Hürriyet’i haklı buldu mask
Karaosmanoğlu, Hürriyet’i haklı buldu
Gebze’ye 300 milyon TL’lik yeni bir yatırım daha mask
Gebze’ye 300 milyon TL’lik yeni bir yatırım daha
Binali Yıldırım Kocaeli’ye geldi! mask
Binali Yıldırım Kocaeli’ye geldi!
İYİ Parti’li Filiz Kocaelispor maçında! mask
İYİ Parti’li Filiz Kocaelispor maçında!
Başkan Bıyık organlarını bağışladı mask
Başkan Bıyık organlarını bağışladı
Katırcıoğlu Gölcük’te pekmez pişirdi mask
Katırcıoğlu Gölcük’te pekmez pişirdi
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Yumurtayı kırınca şok oldu! mask
Yumurtayı kırınca şok oldu!
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!.. mask
Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!..
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak mask
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak
Hotelde intihar girişimi! mask
Hotelde intihar girişimi!

GALERİ

Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL