Saadet Körfez’de, yönetimde değişim

Aylık basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun ilk olarak gazeteciler haftasını kutladı ve 3 Kasım’da Ankara’da yapılacak olan Olağan Genel Kurula davet mesajı verdi. Ekonominin gidişatına değinen Coşkun, enflasyon ve fahiş zamları eleştirdi. Belediyelerin 6 ayı doldurduğunu belirten Coşkun, Anıtpark alanının ilçeye yakışmadığını ve bir an önce gerekli düzenlemelerin belediye tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Ardından Coşkun, Saadet Partisi Körfez ilçe yönetiminde yapılan görev değişiklikleri açıkladı.

SAADET KÖRFEZ YENİ YÖNETİM

Teşkilat Başkanı Cüneyt Örgüt

Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Ali Tahtalı

Mahalli İdareler Başkanı Hikmet Aydın

Siyasi İşler Başkanı Abdülkadir kaymak

Seçim İşleri Başkanı Cevat beytekin

Planlama Koordinasyon Hasan Kılıçkaya

Gençlik Kolları Başkanı Vehbi Beytekin

Mali İşler Fatih Sarıdoğan

İlçe Sekreteri İlhan Güneş

Tanıtım Başkanı Vedat Kılıç

Hanım Kolları Başkanı Hayati Doğan