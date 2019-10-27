Tarhan: Gümrük kanunu çok eksik kaldı

CHP Kocaeli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Yatırımı, üretimi teşvik edici düzenlemeler yapılabileceğini ancak yasalaşan teklifte bunlarla ilgili bir önlem olmadığını ifade eden Tarhan “Zar zor yurt dışından ham madde getirmeye çalışan sanayicinin işini kolaylaştıracak bir düzenleme yok” dedi.
GÖRÜŞ ALINMADI
Yasalaşan kanun değişikliği ile ilgili eksikliklere dikkat çeken Tarhan “Bu Teklif Grup Sözcüsü olduğum Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu’na geldi. Orada da ifade ettik. Kanun teklifi hazırlanırken sektörün, sivil toplum örgütlerinin, İthalat ve ihracat yapan firmaların, ilgili derneklerin, konuyla ilgili bileşenlerin görüşleri alınmalıydı. Değişiklik yapılan Gümrük Kanunu, Uluslararası ticarete katkı sunmuyor, kaçakçılıkla mücadelece caydırıcı herhangi bir düzenleme yapmıyor, ihracatı artıracak ya da ithalatı düşürecek, sanayiyi geliştirecek, üretimi artıracak herhangi bir önlem göremedik. Bunların hiçbiri olmayacak. Sadece günü kurtaracak” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz