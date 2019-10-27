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CHP’li kadınlardan danışma toplantısı

CHP Kocaeli İl Kadın Kolları 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından çalışmalarını masaya yatırmak üzere geniş bir katılımla danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Kadın Kolları Danışma Kurulu Toplantısı partinin il binasında gerçekleştirildi. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve İl Kadın Kolları yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 12 ilçe örgütünün kadın kolu başkanları, geçmiş dönem CHP İl Kadın Kolları başkanlarından Sevim Özen, Hülya Güreli Yolcubal, Sevim Pekyörür, Şenöz Dinçöz, geçmiş dönem kadın kolu ilçe başkanları ve partinin emektar kadın üyeleri katıldı.

BAŞARININ MİMARI SİZLERSİNİZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Kocaeli’de, İstanbul’da ve Türkiye’de bir başarı var ise bu başarı kadınlarımızın ve gençlerimizin eseridir. Bu başarının mimarı sizlersiniz. Bu bağlamda tüm kadınlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Sarıbay “Hepinizin partimize olan katkılarınızı her dönem gördük. İl başkanlığı yaptığım dönemde çalıştığım tüm kadın kolları başkanlarımızı, yönetimlerini ve üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bilmeden kırdığım bir arkadaşımız varsa özürlerimi de iletiyorum” şeklinde konuştu.

DAHA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇLARA

Sarıbay’ın ardından katılımcılara hitap eden CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya danışma kuruluna katılan herkese teşekkürlerini sundu. Kaya, “Doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında varlığını hissettiğimiz bizi biz yapan kadınlardır. Mümkün müdür ki toplumun yarısı toprağa zincirle bağlı kaldıkça diğer yarısı göklere yükselsin. Hepimiz zincirin birer halkasıyız. Gücümüzü ilke, amaç ve hedeflerimiz için birleştirip onun da ötesinde öncelikli olarak haklarımıza sahip çıkmak için daha güçlü başlangıçlara vesile olması dileğiyle tekrar hoş geldiniz” diye konuştu.

ÜLKE GENELİNDE CHP’NİN BAŞARISI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 31 Mart yerel seçimlerinde ülke genelinde elde ettiği başarının altını çizen Kaya, “Yerel seçimler Türkiye genelinde, özellikle büyük şehirlerde partimizin başarısı ile sonuçlandı. Özellikle İstanbul seçimi bir Türkiye seçimine dönüştü ve partimiz bu süreçten başarı ile çıkmayı bildi. Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğü ve önderliğinde oluşan Millet İttifakı ülke muhalefetini bir araya getirmiştir. İzmit Belediyesi’nin kazanılması başarı gibi gözükse de bunun yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu süreçte kadınlar olarak bizler üzerimize düşen çabayı sarf ettik, katkı sunan, emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Bugün 18:03 TSİ - Siyaset

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