İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü, belediye çalışanları arasında dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının gelişmesi amacıyla bowling turnuvası düzenledi. 40’ın üzerinde takımın 250’ye yakın personelin katıldığı turnuvada, çalışanlar stres atarken doyasıya eğlenme fırsatı buldu.
Bugün 18:09 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 18:11 TSİ
İzmit Belediyesi çalışanları, bowling turnuvasıyla stres attı
İzmit Belediyesi personeli, düzenlenen birimler arası bowling turnuvasında stres atarak, doyasıya eğlenme fırsatı buldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz