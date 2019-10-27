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Şehit ateşi Darıca’ya düştü

Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un şehit haberi Darıca ilçesinde oturan ailesine bildirildi.
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Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye’nin Resulayn bölgesinde süren harekatta ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit oldu. Sarıtosun'un acılı haberi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan baba ocağına düştü. Bekar olduğu öğrenilen Sarıtosun'un şehit haberi anne ve babasına verildi. Şehit ailesinin evinin önünde hazırlık yapıldığı öğrenildi.

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