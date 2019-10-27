Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye’nin Resulayn bölgesinde süren harekatta ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit oldu. Sarıtosun'un acılı haberi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan baba ocağına düştü. Bekar olduğu öğrenilen Sarıtosun'un şehit haberi anne ve babasına verildi. Şehit ailesinin evinin önünde hazırlık yapıldığı öğrenildi.
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Şehit ateşi Darıca’ya düştü
Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un şehit haberi Darıca ilçesinde oturan ailesine bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz