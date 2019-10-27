Kocaeli'de denizin altında bulundu!

Bizans İmparatorluğu tarafından yapılan ve kayıp kale olarak bilinen Kibatos Kalesi, Altınova ile Karamürsel arasında bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığının kıyı şeridinde keşfedildi. Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz başkanlığında Leicester Üniversitesinden Işıl Akalan Gündüz, Sinop Üniversitesinden Harita Mühendisi İlke Ekioğlu ve öğrencilerden oluşan ekip, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığının kıyı şeridinde, yaklaşık 3,5 metre derinliğe kadar uzanan 70'e 60 metre ölçülerinde bir kale keşfetti.