Görünmez kazayı tente önledi

Binaların çatılarından düşen beton parçaları az daha faciaya sebep olacaktı. Gölcük Merkez Mahallesi Preveze Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında beton parçası düştü. Beton parçasının düştüğü yerde yoldan geçen iki şişi sohbet ediyordu.
Çatıdan kopan beton parçası bakkal tentesine düşerek tentenin üzerinde kaldı. O anda tentenin altın bulunan iki kişi ise adeta ölümden döndü. Olayla ilgili zabıtaya haber verildi. Zabıta olay yerine gelerek, binanın yöneticisini arayarak bulmaya çalıştılar. Fakat yönetici bulamayınca gerekli işlem yapamadılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz