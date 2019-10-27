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Görünmez kazayı tente önledi

5 katlı binanın çatısından düşen beton parçası bakkalın tentesine düşerek tentenin altından ise iki kişi sohbet ediyordu. Tente olmasaydı bir facia yaşanacaktı.
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Binaların çatılarından düşen beton parçaları az daha faciaya sebep olacaktı. Gölcük Merkez Mahallesi Preveze Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında beton parçası düştü. Beton parçasının düştüğü yerde yoldan geçen iki şişi sohbet ediyordu.

Çatıdan kopan beton parçası bakkal tentesine düşerek tentenin üzerinde kaldı. O anda tentenin altın bulunan iki kişi ise adeta ölümden döndü. Olayla ilgili zabıtaya haber verildi. Zabıta olay yerine gelerek,  binanın yöneticisini arayarak bulmaya çalıştılar. Fakat yönetici bulamayınca gerekli işlem yapamadılar.

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