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Fatma Kaplan şehit için konseri iptal etti...

Barış Pınarı Harekatı’nda Darıcalı Tahsin Sarıtosun’un şehit olmasının ardından İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserini iptal etti
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Barış Pınarı Harekatı’nda Darıcalı Tahsin Sarıtosun’un şehit olmasının ardından İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserini iptal etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise konuya ilişkin şu mesajı paylaştı: “ Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit ateşi Kocaeli'ye düştü.

Darıca ilçemiz hain teröristlerce şehit edilen Darıcalı Tahsin Sarıtosun'a ağlarken, şehidimizin yakınlarının acısını paylaşıyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenleyeceğimiz Rubato konserini iptal ediyoruz. Asırlardır hep doğrunun ve mazlumun yanında duran, iyinin ve güzelin savunucusu olan ülkemiz ve ülkemizin göz bebeği olan kahraman Mehmetçiklerimizin Barış Pınarı Harekatı’nı başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza sahip çıkan şanlı ordumuza muvaffakiyet diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağolsun…”

Dün 23:55 TSİ - Gündem

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