Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 00:01 TSİ- Asayiş G: Bugün 00:04 TSİ

Demir korkuluklar 10 yaşındaki çocuğun vücuduna saplandı!

İzmit'te oyun oynarken okulun duvarına çıkan 10 yaşındaki çocuğun vücuduna demir korkuluk saplandı. Küçük çocuk, vücuduna saplı demir parçası ile hastaneye kaldırıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, akşam saatlerinde İzmit Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki A.T., arkadaşlarıyla birlikte cadde üzerinde bulunan Mesut Barış Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine girdi. Okulun bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan A.T., daha sonra okulun bahçesinden çıkmak için bahçe duvarının üstünden atlamak istedi. Bu sırada ayağı takılan küçük çocuğun vücuduna korkuluk demiri saplandı. Olayı gören arkadaşları hemen çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, küçük çocuğun vücuduna saplanan demir korkulukları kesti. Daha sonra küçük çocuk, vücuduna saplı demir parçası ile ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.T. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk vücuduna saplanan demir parçalarının çıkartılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 00:01 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
İntihara kalkışan iki çocuk babası kurtarılamadı mask
İntihara kalkışan iki çocuk babası kurtarılamadı
Fadime İlkinci hayatını kaybetti mask
Fadime İlkinci hayatını kaybetti
7 kişi lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattı! mask
7 kişi lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattı!
İzmit'te kaza: 1 yaralı! mask
İzmit'te kaza: 1 yaralı!
Aileyi ezip durmadan kaçtı! Serbest bırakıldı mask
Aileyi ezip durmadan kaçtı! Serbest bırakıldı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Yumurtayı kırınca şok oldu! mask
Yumurtayı kırınca şok oldu!
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!.. mask
Oktay Derelioğlu: Birileri Kaşıdı ve engel oldu!..
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak mask
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak
Hotelde intihar girişimi! mask
Hotelde intihar girişimi!

GALERİ

Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL