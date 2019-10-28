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Uçakta mide bulandıran olay!

ABD’nin gündemi uçakların tuvaletine gizli kamera yerleştirerek yolcuların mahremiyetini hiçe sayan pilotlar bugün mahkeme karşısına çıktı
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Ülkede yaygın olarak kullanılan Southwest Airlines’ta çalışan hostes Renee Steinaker, Pittsburgh’tan Phoenix’e giden uçakta çalışırken, kaptan pilot Terry Graham kendisini kokpite çağırdı. Prosedür gereği kokpitte tek kişinin olmaması kuralından dolayı bu durumu garip karşılamadığını söyleyen Steinaker, “Kaptan pilot tuvalete gidince ben de kokpite girdim. Olağandışı bir durum yoktu fakat dikkatli bakınca bir tablet gördüm. Tabletin ekranında tuvaletten çekilen görüntüler vardı ve kaptanı da tuvalette gördüm” dedi.

Hostesin durumu fark etmesinin ardından kokpitteki yardımcı pilot Ryan Russell panikleyerek yalan söylemeye başladı. Russell, bu uygulamanın yeni bir güvenlik prosedürü olduğunu söylerken hostes buna inanmadı. Genç kadın iPad’in fotoğrafını çekerek durumu amirlerine bildirdi. Durumu mahkemeye taşıyan Steinaker sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan havayolu şirketi, “Southwest, uçakların tuvaletlerine kamera yerleştirmiyor. Bu konu ile ilgili bir açıklamamız ve yorumumuz yoktur” açıklamasını yaptı.

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