Barış Pınarı Harekatı sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun şehit düştü. Suriye'nin Resulayn
bölgesinde süren harekat sırasında ağır yaralanan Sarıtosun, tedavi altına alındığı Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit düştü. Sarıtosun’un acılı haberi Darıca ilçesinde yaşayan baba ocağına düştü. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, başsağlığı mesajı
yayınlayarak, "Milletimizin başı sağ olsun! Şehidimiz Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un mekânı cennet, ruhu şad olsun" dedi. Başkan Büyükakın daha sonra sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı.
Büyükakın duyurdu: Etkinlikler iptal
Darıcalı uzman onbaşı Tahsin Sarıtosun'un şehit haberi Kocaeli'yi yasa boğarken, Başkan Büyükakın Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin iptal olduğunu duyurdu
Barış Pınarı Harekatı sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun şehit düştü. Suriye'nin Resulayn
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz