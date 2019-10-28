Büyükakın duyurdu: Etkinlikler iptal

Barış Pınarı Harekatı sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun şehit düştü. Suriye'nin Resulayn

bölgesinde süren harekat sırasında ağır yaralanan Sarıtosun, tedavi altına alındığı Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit düştü. Sarıtosun’un acılı haberi Darıca ilçesinde yaşayan baba ocağına düştü. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, başsağlığı mesajı

yayınlayarak, "Milletimizin başı sağ olsun! Şehidimiz Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un mekânı cennet, ruhu şad olsun" dedi. Başkan Büyükakın daha sonra sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı.