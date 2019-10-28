Şehidimiz son yolculuğuna uğurlanacak

Barış Pınarı Harekatı sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun şehit düştü.
Suriye'nin Resulayn bölgesinde süren harekat sırasında ağır yaralanan Sarıtosun, tedavi altına alındığı Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
kurtarılamayarak şehit oldu.
Sarıtosun'un acılı haberi Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi'nde yaşayan baba ocağına düştü. Bekar olduğu öğrenilen Sarıtosun'un şehit haberi anne Hacer Sarıtosun ve babası Ramazan Sarıtosun'a verildi. Sarıtosun'un evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Şanlıurfa'da şehit olan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Darıca Bağlarbaşı Merkez Camii'nden kaldırılarak Darıca Şehitliğine defnedilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz