Emekli zammı belli oldu

Merkez Bankası'nın beklenti anketinden 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 7.3 olarak çıktı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.3 zam yapılabilecek. Memur emeklilerinin yüzde 4'lük zam oranı ise enflasyon farkıyla yüzde 6.3'e ulaşacak. Ocak'ta maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Bu sınır, artış 6.3 olursa bin 298 liradan bin 379 liraya ulaşacak. Yani maaşı bin 379 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon tahminine göre yeni net ve ek ödemeli maaşlarını hesaplandı.