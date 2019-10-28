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Türkiye'de 'Top'lar azaldı

Mahkeme kararı gözetilmeksizin ad ve soyadın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 188 bin 129 kişi ad ve soyadını değiştirdi.
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Mahkeme kararı gözetilmeksizin ad ve soyadın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi. Uygulamada en çok değiştirilen soyisim 2026 kez "Top" olurken; onu 1023 kez ile "Koyun", 736 kez ile "Satılmış", 716 kez ile "Çakal" soyisimleri takip etti. Ad ve soyadında yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkân sağlayan uygulama büyük ilgi gördü. Bugüne kadar 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi, 74 bin 708 kişi ismini düzeltti.

SOYADI KANUNU'NUN

Bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 3 Kasım 2019 tarihinde sona erecek. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecekti.

GEÇEN YIL ARALIK AYINDA

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başlamıştı.Bu kapsamda, ülke genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine ismini düzeltmek, soyadını değiştirmek içinisteyenler yoğun başvurubulundu. Başvurular kapsamında "Top, Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut, Davul, vb." 74 bin 708 kişinin soyadı mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi.

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