MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter adresinden ‘Şartlı Ceza İndirimi' kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Yıldız, “Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur” ifadelerini kullandı.
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Bakın kaç kişi tahliye olacak?
Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘Şartlı Ceza İndirimi’ kanun teklifinin yasalaşması halinde toplamda 129 bin kişinin tahliye olacağını açıkladı
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Yorumlar
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İzmitli - Salın abicim torbacıları salın ne kadar konunsuzca yasamayı benımseyen tipleri. Bu ulkede adalet çökmüş. İçeride yatan ve işlediği suctan dolayı dısarıda bırılerının canının yandıgını hıc hesaba katmayın!!
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